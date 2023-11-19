عاجل.. «الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وانتهاء سقوط الأمطار

شهد عدد من محافظات الجمهورية، سقوط أمطار غزيرة اليوم، صاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 2 لـ 3 درجات، ما جعل الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء سقوط الأمطار.

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء سقوط الأمطار

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيىة العامة للأرصاد الجوية في تصريح للوطن، إنه من المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، إذ تسقط الأمطار الغزيرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها، وتظل موجة عدم الاستقرار مستمرة حتى مساء الغد، إذ تبدأ الأحوال الجوية في التحسن.

ولفتت غانم إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل؛ لتعود الشبورة مرة أخرى وتكون الظاهرة المؤثرة والمسيطرة على حالة الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.