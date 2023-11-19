رئيس «مياه القناة»: انتشار كامل لسيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، انتشار كامل لكل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، والسويس»، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر التي قد تحدث.

إعلان حالة الطوارئ

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في المواقع المهمة، مؤكدا أن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة ومياه الأمطار الغزيرة، التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة الي المتابعة على شبكات الصرف الصحي، وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

شفط مياه الأمطار

وقال رئيس مجلس الإدارة ، إنه جرى التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق، المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من عمل جميع المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.