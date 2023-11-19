مدير مستشفى العبور التخصصي: لا زلنا نستقبل حالات كورونا وغالبيتها بسيطة

أكد الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، أن المستشفي لا يزال يستقبل عددا من الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن غالبيتها بسيطة ولا تحتاج إلى أسرة رعاية أو حجز، مشيرا إلى أن العمل بالمستشفى يتم على قدم وساق ولا توجد أي مشكلات.

وأضاف ثروت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك نسبة بسيطة جدا من المتعافين من فيروس كورونا، أصيبوا بمتلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا، لم تتجاوز الـ1% من إجمالي المتعافين من المرض، موضحا أن أبرز الأعراض التي صاحبتهم بعد التعافي تنوعت ما بين ضعف عضلة القلب أو تليف جزء من الرئة أو فشل في بعض وظائف الكلى، مؤكدا أن المتابعة تتم باستمرار تجاه هؤلاء المتعافين.

وتابع أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة مع تقلبات الجو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة، والاهتمام بالأطعمة والمشروبات المحفزة للمناعة واستشارة الطبيب المختص حال رصد أي أعراض للمرض.