«الصحفيين» تستعرض «جرائم الاحتلال الإسرائيلي» في ندوة الأربعاء المقبل

تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان «من المحرقة الصهيونية في غزة.. إلى المحاكمة الدولية»، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر الأربعاء 22 نوفمبر بالقاعة المستديرة قاعة أمين الرافعي، في الدور الثالث بمبنى النقابة.

استعراض جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت النقابة في بيان، أنه يتحدث في الندوة ناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة المحاصرة، كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم لاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

التعريف بآليات توثيق الأدلة

تشمل الندوة التعريف بآليات توثيق الأدلة في جرائم الحرب، خاصة في ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين في غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التي يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية والسعى لتحقيق العدالة.