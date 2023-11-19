منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة ورعدية على 14 محافظة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار، والتي تكون غزيرة إلى رعدية، إثر تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، ويستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الأمطار تضرب 14 محافظة غدا

وتشمل أماكن سقوط الأمطار، غدا الاثنين، 14 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة.

وتكون الأمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، على أن تكون رعدية في دمياط وبورسعيد، وتصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد، شمال الصعيد، سيناء، البحر الأحمر.

وسجلت أقصى سرعة للرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر 36 كيلو متر في الساعة، وسجلت سرعتها 32 كيلو مترا في الساعة، بمحافظات السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدًا الاثنين

وتشهد المحافظات، غدًا الاثنين، طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم، مع اضطراب في الأمواج إذ يتراوح ارتفاعها بين 3 إلى 4 متر في البحر المتوسط، وفي البحر الأحمر بلغ ارتفاعها 3 أمتار.

وسجلت أقصى درجة للعظمى في جنوب الصعيد 25 درجة، وسجلت أقل درجة للحرارة في السواحل الشمالية الشرقية 21 درجة مئوية.