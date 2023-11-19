مليون فدان في الصحراء.. معلومات عن مشروع سنابل سونو بأسوان

تابعت مديرية العمل بأسوان مشروع سنابل سونو أسوان، وذلك لحصر العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة بمختلف المشروعات القومية.

وأشاد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، بالاهتمام والدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للعمال بالمشروع، والذين قدموا بدورهم خالص الشكر للرئيس على دعمه المستمر للعمالة غير المنتظمة.

مشروع سنابل سونو

وترصد «الوطن» معلومات عن مشروع سنابل سونو، الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية في جنوب مصر، والذي يستهدف استصلاح نحو مليون فدان في الصحراء.

1. يُنفذ المشروع بواسطة شركة «مستقبل مصر للتنمية المستدامة».

2. تم إطلاق مشروع سنابل سونو الضخم، بالقرب من أسوان.

3. المرحلة الأولى من المشروع، تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 240 ألف فدان، من الأراضي الصحراوية في صعيد مصر.

4. الهدف الكامل للمشروع استصلاح وزراعة ما يقرب من مليون فدان بالصحراء القاحلة بالقرب من أسوان.

5. المشروع سيعتمد على مصدرين رئيسيين للمياه للري وهما نهر النيل والمياه الجوفية.

6. يتم تنفيذ المشروع الجديد في شرق وغرب الطريق الصحراوي الغربي، على مسار ممر التنمية.

7. المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 240 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة في المشروع بأكمله إلى 850 ألف فدان.

8. يعتمد المشروع في الري على مياه النيل، ومخزون المياه الجوفية.

9. تم نقل معدات الشركات المصرية إلى صحراء «كوم أمبو»، لبدء تنفيذ المشروع الزراعي العملاق «سنابل سونو».