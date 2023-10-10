حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز مشروعات الدولة الجديدة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فيديو جديد يبرز مجهودات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إنشاء المشروعات التنموية المتنوعة، في العديد من المجالات، لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعليقًا على الفيديو، قالت فيه: «إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل.. هذه كلمات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي تجسد رؤيته القوية والملهمة لمستقبل مصرنا الغالية.. فعندما نركز على العمل ونكرس جهودنا في بناء وتطوير وطننا، فإننا نغرس بذور الأمل والتقدم ونرى ثمارها تزدهر.. دعونا نجتمع كمصريين، ونعمل معًا بتفانٍ واجتهاد، لتحقيق أهدافنا وأحلامنا المشتركة، لمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا».

مشروعات مصر الحديثة

وأظهر الفيديو العديد من المشروعات التي تحققت في عهد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وحديث سابق له يقول فيه: «إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل والصدق في القول، والتجرد في العمل، هما السبيل الذي نبلغ به الحلم معًا بإذن الله، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».