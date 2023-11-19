«الإصلاح والنهضة»: الانتخابات الرئاسية تسير في مصر بعدالة وشفافية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضة، إنَّ الرئيس السيسي وعد في بدايات الترشح بمشهد حضاري للعملية الانتخابية يشرف مصر، ما نلمسه على أرض الواقع من مرشحين رئاسيين وحملات انتخابية تجوب المحافظات، وتنوع الطرح من أقصى اليمين إلى اليسار.

«المتحدة» تدعم المرشحين والعلمية الإنتخابية

وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمت المرشحين والعملية الانتخابية والسياسية بمنح كل مرشح 100 دقيقة مجانية.

عدالة العملية الانتخابية

وأشار إلى أنَّ هناك عدالة في العملية الانتخابية، ويجرى إعطاء الفرصة لجميع المرشحين وتغطية الحملات، ولم نر مثل هذا المشهد الحضاري المنظم منذ فترة طويلة، من تنوع للبرامج الانتخابية والأيديولوجيات، مؤكدا أنَّ المشهد يعد استكمال لمرحلة قطعت مصر منها شوطا كبيرا في حقل التنمية السياسية، وعلى مدار العام تابعنا جلسات الحوار الوطني.