تحذير من «الأرصاد» للمواطنين بشأن القيادة على الطرق السريعة أثناء الأمطار

أمطار غزير شهدتها كافة الأنحاء، اليوم الأحد، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية الثقيلة أو الشتوية الخفيفة، وقد يتخوف الكثير من المواطنين من القيادة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والتي تؤدي في كثيرا من الأحيان إلى حدوث حوادث الطرقات.

وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توجيه النصائح للمواطنين باستمرار، حتى يتمكنوا من التعامل مع القيادة عند سقوط الأمطار الغزيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير نصائح هيئة الأرصاد الجوية للقيادة أثناء سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

نصائح الأرصاد الجوية للقيادة أثناء سقوط الأمطار

ووجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من النصائح للمواطنين عند القيادة بالطرقات أثناء سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

- عند القيادة على الطرقات السريعة قد تتعرض العجلات الخاصة بالسيارة للانزلاق، ما يتطلب القيادة بهدوء تام أثناء سقوط الأمطار.

- يجب تجنب القيادة بسرعة على الطرقات، في حالة إذا كانت بها شبورة مائية لتجنب حدوث حوادث الطرق.

- يجب تجنب القيادة على الطرقات المجاورة لمخرات السيول والمناطق التي تشهد سقوط أمطار غزيرة.

- في حالة سقوط أمطار غزيرة أثناء القيادة، يجب التوقف عن القيادة والانتظار على جانب الطريق حتى تتحسن الرؤية الأفقية.