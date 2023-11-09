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«الأرصاد» تقدم نصائح لقائدي السيارات حفاظا على سلامتهم أثناء الشبورة

كتب:

إسراء عبد العزيز
02:13 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
شبورة مائية على الطرق - صورة أرشيفية

شبورة مائية على الطرق - صورة أرشيفية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح عدة للمواطنين قائدي السيارات، للحفاظ على أمانهم وسلامتهم خلال القيادة على الطرق في ظلّ انتشار الشبورة الكثيفة والضباب، في ساعات الصباح الأولى.

7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، 7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة الكثيفة والضباب، وجاءت كالتالي:-

1- القيادة بهدوء تام.

2- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

3- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

4- فتح زجاج السيارة قليلاً، وذلك لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

5- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

6- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

7- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

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