«الأرصاد» تقدم نصائح لقائدي السيارات حفاظا على سلامتهم أثناء الشبورة
كتب:
إسراء عبد العزيز
02:13 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
شبورة مائية على الطرق - صورة أرشيفية
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح عدة للمواطنين قائدي السيارات، للحفاظ على أمانهم وسلامتهم خلال القيادة على الطرق في ظلّ انتشار الشبورة الكثيفة والضباب، في ساعات الصباح الأولى.
7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، 7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة الكثيفة والضباب، وجاءت كالتالي:-
1- القيادة بهدوء تام.
2- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.
3- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.
4- فتح زجاج السيارة قليلاً، وذلك لمنع تكثف بخار الماء داخلها.
5- إضاءة كشافات الشبورة المائية.
6- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.
7- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.