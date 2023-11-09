«الأرصاد» تقدم نصائح لقائدي السيارات حفاظا على سلامتهم أثناء الشبورة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح عدة للمواطنين قائدي السيارات، للحفاظ على أمانهم وسلامتهم خلال القيادة على الطرق في ظلّ انتشار الشبورة الكثيفة والضباب، في ساعات الصباح الأولى.

7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، 7 نصائح لقيادة السيارة بأمان في الشبورة الكثيفة والضباب، وجاءت كالتالي:-

1- القيادة بهدوء تام.

2- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

3- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

4- فتح زجاج السيارة قليلاً، وذلك لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

5- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

6- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

7- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.