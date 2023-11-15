بعد تحذير «الأرصاد».. 7 نصائح تحميك من الحوادث خلال القيادة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي ستشهدها الطرق خلال الأيام المقبلة، بعد انحسار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقال ممدوح شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجب على السائقين توخي الحذر خلال القيادة، ولابد من اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.

نصائح وزارة الصحة

ووجهت وزارة الصحة عبر «فيسبوك» عددا من النصائح والإرشادات لقائدي المركبات، حول كيفية التصرف في حالة مواجهة أي حادث على الطريق بسبب الشبورة أو الأمطار الغزيرة، وتضمنت الإرشادات الآتي:

- إذا ظهر حادث على الطريق، يلزم إيقاف السيارة بحذر فى منطقة آمنة، بحيث تكون بعيدة تماما عن مسار السيارات من خلفه.

- الحرص على تشغيل الأضواء التحذيرية في مركبتك حال وقوع حادث، لتنبيه القادمين من الخلف.

- إعلام السيارت المقبلة خلفك بوجود حادث من أجل إبطاء السرعة، خاصة في حالة الشبورة الكثيفة.

- إذا تطلب الأمر قيامك بعبور الطريق إلى الجانب الآخر، يجب الحذر من السيارات القادمة.

- ابتعد تماما عن مسار السيارات السريعة.

- احرص على الأتصال سريعا بالإسعاف على رقم 123.

- احرص على إبعاد الناس عن مكان الحادث حتى وصول سيارات الإسعاف.