الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. وتوجه 7 نصائح للسائقين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الطقس خلال الساعات القادمة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تستمر الشبورة الكثيفة والضباب على الطرق خاصة على الطرق الزراعية والسريعة وكل الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، والمؤدية من وإلى السواحل ومحافظات شمال الدلتا، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة.

وناشدت هيئة الأرصاد، السائقين المتجهين إلى المناطق المذكورة، بتوخي الحيطة والحذر خاصة في ساعات الصباح المبكرة، وشددت على ضرورة حرص قائدي المركبات على تجنب التعرض للحوادث في أثناء السير على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة.

تحذيرات من الأرصاد بشأن الطقس

ويجب على السائقين الالتزام بـ7 وسائل مهمة، لمواجهة الشبورة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهي كما يلي:

- القيادة بحذر وبسرعة منخفضة.

- عدم القيادة عند انعدام الرؤية.

- الحرص على إضاءة كشافات السيارة.

- ترك مسافة كافية بين السيارات.

- استعمال مساحات الزجاج طول الطريق.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف البخار داخلها.

- استخدام آلة التنبيه.