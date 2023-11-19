عاجل.. أمطار غزيرة تضرب 16 محافظة غدا.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، استمرار اضطراب الأحوال الجوية، بسبب المنخفض الجوي القطبي العميق، وأمطار متفاوة الشدة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، وخريطة وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات، وشدتها، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى بكافة المحافظات.

حالة الطقس غدا في جميع المحافظات

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، لحالة الطقس غدا الاثنين، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أخبار الأمطار والسيول بالمحافظات

وتشير توقعات الأمطار والسيول، إلى إنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 لـ 70% تقريبًا على مناطق من الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، قد تصبح غزيرة أحيانًا على مناطق من دمياط، وبورسعيد، ورفح، والعريش، والتي قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من مطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والسويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تبلغ سرعة الرياح على 50 لـ 60 كم/س، بينما يبلغ ارتفاع الأمواج من 3 لـ 4 أمتار.

درجة الحرارة في غدا في المحافظات

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات غدا كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.