أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات الآن.. نشاط حركة الرياح وارتفاع الأمواج

أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات الآن، ضمن المنخفض الجوي القطبي العميق، إذ تشهد أقاليم الوجه البحري، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، فيما تم تعطيل الدراسة بمحافظتين، ووقف الصيد وحركة الملاحة، فضلًا عن انتشار سيارات ومعدات الكسح في مختلف الشوارع لشفط وسحب تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول التي تمتد لباقي المحافظات مساءً.

وتكشف «الوطن» تفاصيل سقوط أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات، والأحوال الجوية بها، وكيف تتعامل الأجهزة التنفيذية معها، فضلًا عن الأماكن التي من المتوقع أنّ تشهد سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات الآن

وأعلنت الأجهزة التنفيذية، سقوط أمطار غزيرة على 6 محافظات منذ مساء أمس السبت، وما تزال مستمرة الآن على «الإسكندرية، ومطروح، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ»، إذ من المتوقع استمرار أمطار غزيرة رعدية على «العلمين، والإسكندرية، والضبعة، وشمال البحيرة»، وتمتد من الثانية مساءً إلى شمال دمياط، والدقهلية، وبورسعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، رعدية أحيانًا على أجزاء من مطروح، والسلوم، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وجنوب الدقهلية والبحيرة، وتمتد في المساء إلى الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والسويس، والإسماعيلية، وتكون الأمطار متوسطة على جنوب سيناء، وبني سويف، والفيوم، ومنطقة خليج السويس.

وتقع محافظة شمال سيناء بالإضافة إلى منطقة وسط سيناء، تحت وطأة أمطار متفاوتة الشدة، التي من المتوقع أنّ تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء بدءًا من اليوم ولمدة 48 ساعة تقريبًا.

انتشار سيارات كسح المياه في الدقهلية

وانتشرت سيارات الكسح ومعدات شفط المياه في مختلف شوارع محافظة الدقهلية، لسحب تراكمات الأمطار أولًا بأول منعًا لتراكمها وإعاقة حركة المرور بالشوارع، مع تطهير بالوعات الصرف الصحي أولًا بأول منعًا لانسدادها.

أمطار تضرب محافظة الإسكندرية

وشهدت حالة الطقس في الإسكندرية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من منتصف الليل على عدة مناطق متفرقة، التي من المقرر أنّ تستمر لمدة يومين، فيما انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لكسح مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي تداعيات للطقس، فيما جرى تعطيل الدراسة اليوم، حفاظًا على أرواح الطلاب.

وأجبرت أمطار محافظة كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية على إصدار قرار بوقف حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس، وذلك لحين انتهاء المنخفض الجوي القطبي الذي يتسبب بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة، ونشاط حركة الرياح وارتفاع الأمواج، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وتشهد محافظة دمياط، سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء منذ الصباح الباكر، التي ما تزال مستمرة حتى الآن، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، وشعور الأهالي بأجواء شتوية، فيما تكثف المحافظة من جهودها لسحب مياه الأمطار أولًا بأول.

أمطار تضرب محافظة بورسعيد

وتتساقط أمطار غزيرة الآن على محافظة بورسعيد، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، فيما انتشرت معدات وسيارات الكسح بالشوارع لاتخاذ اللازم.

وانتشرت معدات فريق الأزمات والطوارئ في مختلف شوارع محافظة مطروح، وذلك للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتستمر على مدار الساعات المقبلة، كما جرى إصدار قرار بتعليق الدراسة اليوم.