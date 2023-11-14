أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية استقرار سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك، في ظل توقعات بثبات الأسعار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

- فيما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 8.22 جنيه بيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- سجل سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB مع بداية التعاملات الصباحية 8.25 جنيه بيع و8.18 جنيه شراء.