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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
08:02 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية استقرار سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك، في ظل توقعات بثبات الأسعار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي: 

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الریال السعودي في بنك مصر

- فيما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 8.22 جنيه بيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- سجل سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB مع بداية التعاملات الصباحية 8.25 جنيه بيع و8.18 جنيه شراء. 

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بقلم مريم حنفي