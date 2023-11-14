سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك
كتب:
مريم حنفي
08:02 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم
أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية استقرار سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك، في ظل توقعات بثبات الأسعار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:
سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري
- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.
سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري
- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
سعر الریال السعودي في بنك مصر
- فيما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 8.22 جنيه بيع و8.19 جنيه للشراء.
سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة
- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
- سجل سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB مع بداية التعاملات الصباحية 8.25 جنيه بيع و8.18 جنيه شراء.