أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية شهر نوفمبر الجاري ليسجل سعر الريال السعودي الأعلى شراء 8.23 جنيها، أما سعر الأقل بيعا 8.22 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي 8.22 جنيه شراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه للشراء و33.08 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- كما وصل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في بنك مصر 32.97 جنيه شراء أما سعر البيع 33.13 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB يسجل 33.75 جنيها للشراء و32.26 جنيها للبيع.