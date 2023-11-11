سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت.. مستقر بالأسواق

واصل سعر الريال السعودي ثباته في ختام تعاملات اليوم السبت داخل كافة البنوك المصرية، واستقر على نفس الأسعار ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه .

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 8.25 جنيه للبيع و 8.18 جنيه للشراء.