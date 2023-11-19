المرصد الأفريقي للهجرة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عام 1967

قالت الدكتورة نميرة نجم، سفيرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، من المهم جدًا أن نركز على الحقائق، منذ يناير الماضي حتى أغسطس من العام الجاري، قبل أحداث 7 أكتوبر، قتل الاحتلال 202 مواطن فلسطيني، وتسبب في إصابة 2335، وهدم 670 منزلا في الضفة بغزة، وتم تهجير 1094 فلسطينياً، وهروب أسر بالكامل من منازلها.

وتابعت خلال مداخلتها ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، من عام 1967 حتى يومنا هذا، تم اعتقال ما يقرب نحو مليون فلسطيني، وفي عام 2023 يوجد 5200 أسير فلسطيني، في سجن الاحتلال، من بينهم أكثر من 670 طفلاً فلسطينياً، و83 سيدة فلسطينية، بالإضافة إلى آلاف الأشخاص المعتقلين إداريًا.

«نميرة»: العنف الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر تصاعد بشكل غير مسبوق

وتابعت أن العنف الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر تصاعد بشكل غير مسبوق، في الأراضي الفلسطينية بدعم من إسرائيل، مع تصاعد إرهاب المستوطنين، في دولة تدعي الديمقراطية، بانتهاك كل الحقوق الدولية والإنسانية.