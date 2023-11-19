تعرف على أبطال أغنية فيلم «شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، البرومو الدعائي للعمل، المُقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المُقبل، ليُشارك في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

البرومو الدعائي لفيلم شماريخ

وتضمن البرومو الدعائي لفيلم شماريخ، أغنية راب، عُرضت على طريقة الدويتو، حظيت بإشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل تلك الأغنية، وهي كالتالي:

أغنية فيلم شماريخ، تجمع بين مطرب الراب زياد ظاظا، ويتعاون فيها مع المطربة الشابة دنيا وائل، التي لفتت الأنظار إليها خلال الفترة الماضية، من خلال مسلسل «ريفو»، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة «واتش إت»، حيث ظهرت بشخصية «شهيرة».

وأثنت دنيا، على تجربتها التمثيلية الأولى، حيث كتبت آنذاك، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «مبسوطة إن أول تجربة ليّا أقابل كاست وفريق عمل من أحلى الناس اللي شفتها في حياتي، وأكون معاهم فى جزء صغير أوي لعمل جميل زي ده.. (شهيرة) في ريڤو 2».

أما زياد ظاظا، صاحب تجارب غنائي عدة في مجال الراب، كما خاض تجربته التمثيلية الأولى مؤخرًا، مع المخرج عمرو سلامة، من خلال فيلم قصير بعنوان «60 جنيه»، حيث يقوم بدور البطولة، وتدور أحداثه حول «زياد» مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

يذكر أنّ فيلم «شماريخ» تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.