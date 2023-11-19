فصائل فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطل صفقة تبادل المحتجزين

أكدت فصائل فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطّل صفقة تبادل المحتجزين وفقًا لنبأ عاجل، أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي

قال الدكتور أحمد القناوي الباحث في التغيرات المناخية، إن استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي من الأمراض والأوبئة في القطاع، نتيجة تراجع الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 65% من مضخات مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل في غزة نتيجة القصف وتدمير البنية التحتية، موضحًا أن الفرد في قطاع غزة الآن نصيبه من المياه من 1 إلى 3 لتر يوميا فقط، وهناك 6 محطات من معالجة مياه الصرف عن العمل ما يدفع بنحو 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر المتوسط.