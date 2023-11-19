«شباب سوهاج» تنظم ندوة لتعزيز المشاركة السياسية لذوي الهمم في الانتخابات

نظمت الإدارة ارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة في سوهاج، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر لذي الهمم وذويهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار «شارك الكلمة كلمتك».

مبادرة «شارك الكلمة كلمتك» في سوهاج

بدأت فعليات اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم جرى عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية بمحافظة سوهاج، في الـ10 سنوات الماضية، وآخر يوضح إنجازات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بمشاركة إيمان كريم، المشرف العام على شؤون الإعاقة، التي أبدت سعادتها بحضورها إلى محافظة سوهاج، والمشاركة في اللقاء.

من جانبه، تناول الدكتور صبري جلبي، أستاذ القانون الدستوري، وكيل كلية الحقوق بسوهاج، شرح قوانين ونظم العملية الانتخابية، وأهمية مشاركة الشباب ذوي الإعاقة وذويهم بالانتخابات الرئاسية، في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

أهمية المشاركة المجتمعية

في السياق ذاته، أكد محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، أهميه الدور المجتمعي لتلك الشريحة المهمة من ذوي القدرات، وإبراز دورها المهم في المشاركة السياسية، والتعبير عن رغباتهم في اختيار من يلبي احتياجاتهم.

وأشار يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب بسوهاج، إلى دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية هؤلاء، ووضعهم علي الطريق الصحيح، من خلال البرامج الشبابية المختلفة، نحو تثقيفهم سياسيا، وهو أحد توجهات القياده السياسية وأهداف الوزارة نحو رعايتهم، وتوفير المناخ المناسب للتعبير عما يمثلهم، ويحقق لهم الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن المديرية دائما ما تسعي لتنفيذ أجندة وسياسة وزارة الشباب والرياضة، في الاهتمام بتلك الشريحة المهمة من المجتمع، أسوه بقرنائهم المستفيدين من أنشطة وبرامج الشباب والرياضة.