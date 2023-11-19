طوارئ بالمحافظات بسبب المنخفض الجوي القطبي.. أمطار غزيرة وثلوج

ضرب المنخفض الجوي القطبي العميق عدة محافظات ما بين شمال مصر ومدن القناة وسيناء، متسببًا في سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، كانت رعدية في بعض الأحيان.

تتغير حالة الطقس تتغير في مصر، وتستمر التغيرات للأيام القادمة، وتطال شمال وجنوب الصعيد، حيث تغطى الغيوم معظم المحافظات، وتشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة، وانخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية.

الطقس السيئ يضرب المحافظات

تأثرت حركة الملاحة والصيد في عدة محافظات بسبب الطقس السيئ، مما دفع محافظتي الإسكندرية ومطروح إلى تعطيل الدراسة، كما تم نشر سيارات كسح المياه في مختلف المحافظات التي شهدت أمطارًا اليوم.

في ظل تداعيات الطقس السيئ الناجم عن المنخفض الجوي القطبي العميق، أعلنت عدة محافظات حالة الطوارئ لعدة أيام، وعقدت غرف عمليات الطوارئ بشكل دائم، وذلك لحين تحسين حالة الطقس.

كما شملت قرارات إعلان حالة الطوارئ، رفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

خريطة إعلان الطوارئ بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة إعلان الطوارئ بالمحافظات التي جاءت كالآتي:

شهدت الإسكندرية والمنوفية والبحيرة ومدن القناة وسيناء عدة إجراءات ما بين رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف متابعة لسوء الأحوال الجوية

أعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد رفع حالة الاستعداد القصوى، مع تعرض المحافظة لسقوط الأمطار وأمر بسرعة نشر فرق الأحياء الميدانية للتعامل مع تجمعيات مياه الأمطار في الشوارع قبل تراكمها لتجنب تعطيل حركة سير المواطنين والمركبات.

أعلنت محافظة دمياط الطوارئ عقب تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة خاصة بدمياط الجديدة أثرت على حركة الصيد وتم نشر فرق الكسح لإزالة أثار المياه والتراكمات بالشوارع.

وبمحافظة كفر الشيخ، أعلنت حالة الطوارئ وأصدرت الأجهزة التنفيذية قرارًا بوقف حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس، وذلك لحين انتهاء المنخفض الجوي القطبي الذي يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على المحافظة، ونشاط حركة الرياح وارتفاع الأمواج.

أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة مع سقوط الأمطار وانتشرت مُعِدَّات فريق الأزمات والطوارئ بالشوارع للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار.

أعلنت محافظة أسيوط الاستعدادات لمتابعة التقلبات الجوية المتوقعة مع انتشار الغيوم بالمحافظة ونشوب رياح محملة بالأتربة، لتنعقد غرفة المتابعة على مدار 24 ساعة.

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم الأحد 19 حتى الاثنين 20 نوفمبر الجاري، تحسبا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية.

استعدادات شركات المياه بالمحافظات

استعدت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لسقوط الأمطار وتم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى بها كما تم نشر المُعِدَّات اللازمة على كافة الطرق والميادين، وتم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة حالة الطقس و التعامل مع تداعياتها سريعًا.