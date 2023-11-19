«تعليم سوهاج» تطلق برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

شهد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم، انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي تفعيل دور المدرسة، في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب، في ضوء التحول الرقمي بجميع إدارات محافظة سوهاج.

تفعيل قيم المواطنة للطلاب

وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء طالب على دراية بقيم المواطنة، والفهم لقضايا مجتمعه وتأثيراتها والمساهمة الإيجابية في مناقشتها وحلها، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا للتحول الرقمي، فيكون لديه المقدرة على كيفية التعامل مع هذه التحديات، من خلال التربية الإيجابية، والتفكير الناقد وحل المشكلات وتعزيز الوعي الرقمي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

موعد البرنامج التدريبي

وأكدت مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب، أن هذا البرنامج سيستمر لمدة 3 أيام في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2023 م، بالتعاون ببن إدارة التدريب ومركز التدريب الرئيسي بالمحافظة، وأن اليوم الأول يتناول «الوعي والمواطنة» واليوم الثاني «التربية الإيجابية»، واليوم الثالث خطة عمل لتفعيل ذلك داخل المدرسة.

إطلاق البرنامج على مستوى الجمهورية

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أطلق اليوم البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي» على مستوى الجمهورية، من قاعة التدريب بمدرسة الشهيد رامي الجنجيهي، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.