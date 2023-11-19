رجال أعمال: مشروعات التطوير أسهمت في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن تطوير الطرق والموانئ أسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

«عيسى»: تركيز على الاستثمار الإنتاجى

وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أى استثمار فى البنية التحتية يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، حيث إن التطوير فى الموانئ والبنية التحتية يصب فى صالح الاقتصاد وحركة التجارة، مشيراً إلى أهمية الطرق والكبارى التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشائها نظراً لاحتياج الدولة إلى هذه المشروعات منذ سنوات طويلة. وأضاف «عيسى» أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعتمدته الدولة أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل التركيز على الاستثمار الإنتاجى الذى يتمثل بالاستثمار فى القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تتمتع مصر بالعديد من المشروعات الهائلة التى تتركز فى مشروعات البنية التحتية، سواء الكهرباء والطاقة والغاز والطرق والكبارى، وهذه المشروعات تسهم فى رفع الناتج القومى وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل. وتابع أن توفير الطاقة والغاز وإنشاء وتطوير شبكة الطرق والموانئ مما منح الثقة للمستثمر وشجّعه على الاستثمار فى مصر. وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال أن مصر تحولت من التصدير العشوائى إلى التصدير المنظم، لأنه فى السابق كان هناك تصدير دون شروط أو مواصفات محددة، ولكن الآن هناك دول كثيرة بدأت تهتم بالمواصفات الصحية للسلع، سواء من الحاصلات الزراعية أو غيرها.

«السقطى»: موانئ الحاويات حققت الأمن الغذائى

وقال علاء السقطى، رجل أعمال، إن قيام مصر بإنشاء شبكة جديدة للطرق والكبارى والموانئ أسهم فى زيادة نسبة التصدير والنقل الداخلى وتمتُّع مصر بالاكتفاء الذاتى، كما أن الفترة الحالية تشهد فرصاً استثمارية واعدة، والمناخ محترم جداً، وهناك مزايا كثيرة وبنية تحتية قوية.

وأوضح أن الموانئ تمثل مورداً رئيسياً للعملة الصعبة، وتشجّع على قيام بعض الصناعات، وتسهم فى تطوير وتنمية المناطق المجاورة لها، ما أشعل عملية المنافسة إقليمياً وعالمياً واحتدام تطوير الدول لموانئها فى ظل أن التوجه العام للقيادة السياسية هو تطوير الموانئ بشكل تنموى متكامل، يمتد إلى المحيط الجغرافى لتلك الموانئ؛ وتكوين ظهير من المناطق اللوجيستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها فى دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجيستى إقليمى وعالمى.

وأشار «السقطى» إلى أن ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة أدى إلى تعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق استغلال أمثل لثرواث مصر القومية، بالإضافة إلى أن تحسين أداء موانئ الحاويات يؤدى إلى خفض تكلفة التجارة، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتحسين القدرة على الصمود، وتقليل الانبعاثات غير الضرورية من السفن.