شهداء وجرحى في قـصف إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بسقوط شهداء وجـرحى إثر قـصف للاحـتلال الإسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بغزة.

وقالت نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن الفلسطينيين يتعرضون الآن لإبادة جماعية ممنهجة في غزة؛ فالقطاع كان يعتبر من أكبر المناطق كثافة سكانية في العالم، والآن هؤلاء البشر يعانون من نقص كل أساسيات الحياة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع غزة قبل أحدث 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كان يعاني من مشكلات بيئية وصحية نتيجة وقوعه تحت الحصار الإسرائيلي.

وأوضحت أن القطاع كان يعاني من شح المصادر المائية، وتلوث الهواء، ومن أقل حقوق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية، وهذا لم يتوفر لسكان غزة ولا للفلسطينيين في الضفة.