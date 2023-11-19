«الأرصاد»: من المتوقع زيادة الأمطار وسرعة الرياح خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس والمناخ، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك منخفضا كليا أثر في بعض المناطق الشمالية، بدأ على دولتي تركيا وقبرص، وتحرك اليوم إلى مصر، وبعض المناطق تتأثر برياح جنوبية غربية، مثل شمال الصعيد والصحراء الكبرى، ومنطقة شمال البحر الأحمر.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلتها ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، أن المناطق التي تتأثر برياح شمالية غربية، قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات عالية من الرطوبة، أدت إلى تكون الأمطار وسقوط السحب، على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح.

«شاكر»: هناك أمطار خفيفة في محافظتي القاهرة والجيزة

وتابعت «شاكر» أن هناك أمطاراً خفيفة في محافظتي القاهرة والجيزة، ومن المتوقع زيادة كميات الأمطار، خلال الساعات المقبلة، واستمرار سرعة الرياح، مع انخفاض في درجات الحرارة، والشعور بطقس بارد، لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة.