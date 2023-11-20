انطلاق فعاليات الملتقى الفكري للبنين لمعاهد منطقة السويس الأزهرية

أطلقت منطقة السويس الأزهرية الملتقى الفكري للطلاب البنين بمعاهد السويس المختلفة، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة، وبحضور الأخصائي الاجتماعي بكل معهد.

انطلقت بمنطقة السويس الأزهرية، فعاليات اليوم الأول للملتقى الفكري بمعاهد البنين، تحت إشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وآيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد الحسيني مدير رعاية الطلاب، وجمال عبادي، مدير مكتب الخدمة المدرسية.

الألعاب الإلكترونية وأخطارها

ومن جانبه، تحدث الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية، مع الطلاب في العديد من الموضوعات، منها القراءة وأهميتها وتأثيرها الإيجابي على الإنسان، وتنمية مدارك القارئ، كما تحدث عن الألعاب الإلكترونية وأخطارها وأثرها السيئ داخل المجتمع.

استغلال أوقات الفراغ في المفيد من الأنشطة

ثم تحدثت آيات محمد عن ضرورة مع الحضور في الملتقى الفكري، عن استغلال أوقات الفراغ في الأنشطة الهادفة، وأن النجاح يبدأ دائما بالتخطيط الجيد للوقت، كما تحدث الشيخ إبراهيم جمعة من إدارة الوعظ بمنطقة السويس، مع الطلاب وتناقش معهم في العديد من القضايا المعاصرة، وكان الملتقى قد عُقد بحضور طلاب المعاهد الأزهرية في السويس والأخصائي الاجتماعي بكل معهد.