مساعد وزير التضامن يكشف عدد حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن عدد الحجاج المقرر لهم الحج تحت مظلة التضامن الاجتماعي، عن طريق حج المؤسسات والجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا 7500 حاج.

وأضاف «عبد الموجود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العدد الأصلي المقرر بالسفر للحج عن طريق الجمعيات الأهلية وفقا لقرارات الحكومة 12 ألف حاج، ولكن بسبب تداعيات أزمة كورونا تقلص العدد، موضحا أنه في عام 2021 تم إلغاء الحج بسبب الجائحة، وفي 2022 كان عدد الحجاج التابعين للتضامن الاجتماعي 3 آلاف حاج، وفي عام 2023 كان العدد 5250 حاجا، وهذا الموسم أصبح 7500 حاج، لافتا إلى أن الرقم يزيد تدريجيا حتى الوصول للرقم الأصلي 12 ألف حاج.

شروط التقدم للحج

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر، معلنة عن شروط حج المؤؤسات الأهلية، التي تتمثل في التالي ذكره:

- أن يكون المتقدم مصري وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون المتقدم عضو بجمعية أهيلة ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023 ولا يوجد عليها أي مخالفات قانونية.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافقين لوالدهم لا يقل عمرهم عن 18 سنة.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

فئات غير مسموح لها أداء فريض الحج نظرا لظروف صحية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات الممنوعة من السفر لتأدية مناسك حج الجمعيات الأهلية لموسم، وهذا التعاون مع وزارة الصحة والسكان:

- مرضى الفشل الكلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر.