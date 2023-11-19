«التضامن» تعلن قيمة وشروط صرف معاش الطفل.. التفاصيل الكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية صرف معاش الطفل، من قطاع الشؤون الاجتماعية، بشرط ألا يكون للطفل أي مصدر دخل ثابت، ولأبناء الأسر الأشد احتياجا، وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، كيفية الحصول على معاش الطفل، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

كيفية الحصول على معاش الطفل من التضامن الاجتماعي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه طلب الحصول علي معاش الطفل يكون بعد استيفاء البيانات بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة الخاص بالطفل، وتقديم ما يعرف بـ«نموذج طلب الحصول على معاش الطفل»، وذلك للأطفال مجهولي الأبوين أو الأب أو الأيتام، وأطفال المُطلقة المتوفاة أو المسجونة أو المتزوجة، وأطفال المسجون لأكثر من 3 سنوات فقط، وهم الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل، بعد البحث الاجتماعي.

ويضم نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، على العديد من البيانات، منها اسم طالب الحصول على معاش الطفل، ودرجة قرابته بالطفل، ورقمه القومي.

معاش الطفل

وأعلنت «التضامن»، أن معاش الطفل يمنح للأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة، وتحدد قيمته وفقا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط إنتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي.

نموذج طلب الحصول على معاش الطفل

وأوضحت أن نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، يتضمن اسم المستفيد، وسنه وتاريخ ميلاده، والحالة الاجتماعية، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، وعدد الأبناء في التعليم، وعدد الأفراد العاملين، والإجابة عن وجود شخص مريض بمرض مزمن من عدمه، وشخص معاق من عدمه.

وتتضمن البيانات، الدخل الشهري للمتقدم للحصول على المعاش، ومصدر دخله، وهل لديه تأمينات من عدمه، وعنوان سكنه وعدد حجراته، وجهة عمله، وهل لديه ملكيات مثل السيارة أو أراضي من عدمه.

وتشتمل الاستمارة على إقرار من مقدم طلب الحصول على معاش الطفل بأن جميع بياناته المدونة صحيحة، مع التزامه برد أي مبالغ قد تحصل عليها مع المسألة القانونية حال ثبوت عدم صحة أيًا من تلك البيانات المُقدمة في الطلب.