حركة فتح: كل الاحترام لجهود مصر ورئيسها في منع سياسات تهجير أهالي غزة

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، هو عدوان على كل إنساني، مؤكدا: «وليس أمامنا أي خيار سوى الصمود في وجه العدو المحتل، ولدينا إصرار على ضرورة وقف العدوان وإطلاق النار، وإغاثة الناس الذين يعيش أكثر من 50% منهم خارج بيوتهم، في العراء».

«الرجوب»: الاحتلال حاول أن يفرض التهجير القسري

وأضاف «الرجوب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاحتلال حاول أن يفرض التهجير القسري، والاحترام كله لمصر في تصديها لهذه المحاولات، نظرا لأن الاحتلال يستهدف كل الجغرافيا في غزة مردفا: «الاحترام كله لجهود مصر ورئيسها وشعبها وجيشها في منع سياسات التهجير لأهالي غزة».

فرض هدنة إنسانية في غزة

وأشار إلى أنه منذ اليوم كان هناك جهد فلسطيني ومن الأصدقاء والحلفاء ومن قبل الأطراف الدولية، بشأن فرض هدنة إنسانية في غزة، لكن من كان يرفضها هو أمريكا وبعض الدول الغربية، وسمحت الإدارة الأمريكية مؤخرا بشق الأنفس، في إدخال الديزل للقطاع.