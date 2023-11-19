أمين سر حركة فتح: لا نعيش بمعزل عن محيطنا.. وما يحدث في غزة يستهدف المنطقة

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرحلة التي تمر بها الأمة العربية حرجة وصعبة وتحدي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تشكل جرائمه انتهاكاً وتحدياً للشرعية الدولية ومفهوم العالم بحق الناس بالأمن والاستقرار.

فلسطين لا تعيش بمعزل عن العمق العربي

وأضاف «الرجوب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن فلسطين لا تعيش بمعزل عن العمق العربي والدولي، وما يحدث هو استهداف للمنطقة كلها لضرب استقرارها وثرواتها ونفطها وكل من له علاقة بالأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن هذا المشروع الاحتلالي الإقصائي، والذي جعل القدر الشعب الفلسطيني في خط المواجهة، أن يكون في دائرة الاستهداف لهذا العدوان، والذي وسيلته الوحيدة على مدار 75 عاما في نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا وجغرافيا بالإرهاب والقتل والخنق والضغط.

ما يعيشه الفلسطينيون إجراما وإرهابا

وأوضح أن ما يحدث الآن على الفلسطينيين كلهم سواء في القدس أو الضفة أو غزة هو آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب، وهو ما حدث في أربعينيات القرن الماضي من قبل النازيين.