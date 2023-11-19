حياة كريمة: عبور 90 شاحنة مساعدات لأهالي غزة عبر رفح

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عبور 90 شاحنة بواقع 2250 طن مساعدات لغزة، وذلك بسبب التبرعات التي جمعتها من قبل الجهات المختلفة، تحت شعار كتفنا في كتف أهل فلسطين، وضمن الجهود التي تبذلها حياة كريمة لمساندة الأهالي في فلسطين وقطاع غزة.

وأوضحت حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الشخصية أن حياة كريمة مستمرة في دعم أهلنا في غزة، وجرى عبور 90 شاحنة بواقع 2250 طن مُساعدات بفضل تبرعات المةاطنين، موضحة أنها مستمرة في دعم الأهالي بغزة.

وأشارت حياة كريمة إلى طرق التبرع للمؤسسة، وذلك عبر الحساب البنكي الموحد للمؤسسة 45004500 أو عن طريق:

- ميجا خير

- فوري باستخدام كود 72963

- رسالة نصية على رقم 9509

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة

https://donation.hayakarima.com/

واختار حالة التبرع:

دعم أهلنا في فلسطين