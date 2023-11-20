أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-11-2023 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-11-2023 بالأسواق المصرية على الأسعار التي أعلنت أمس الأحد بعد أن تراجعت بقيمة 663 جنيها، والسبب الرئيسي في هبوط الأسعار كان عدم إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية؛ مما أدى إلى وجود وفرة كميات كبيرة في الأسواق وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 20-11-2023 بالأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر حدید عز الیوم

- يبلغ سعر طن حديد عز 37306 جنيهات.

أسعار الحدید الیوم في مصر

- يسجل سعر حديد بيانكو 36500 جنيه.

- كما وصل سعر حديد بشاي 41000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر طن حديد المراكبي في بداية التعاملات الصباحية 37000 جنيه.

سعر حدید المصریین

- وبالنسبة لسعر حديد المصريين يسجل اليوم الاثنين 39000 جنيه.

- وعن سعر حديد العشري وصل إلى 37000 جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

- كما سجل حديد مصر ستيل 36500 جنيه.