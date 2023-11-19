انخفاض أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم.. تعرف على السبب

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار الحديد في كافة الأسواق المصرية اليوم الأحد، بقيمة وصلت إلى 663 جنيهاً في الطن، وذلك بعد أن سجلت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية استقراراً ملحوظاً.

وبحسب خبراء، يرجع السبب الرئيسي في هبوط سعر طن الحديد إلى تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الحالية، وفي ظل عدم إمكانية توقع مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر طن حديد عز

وأوضح الموقع الرسمي لبوابة الأسعار أن سعر طن حديد عز يسجل في الأسواق المصرية حالياً، 37306 جنيهات للطن، فيما يبلغ سعر طن حديد بيانكو 36500 جنيه، ويتراوح سعر حديد بشاي حول 41000 جنيه، فيما يصل سعر طن حديد المراكبى إلى 37000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وبالنسبة لسعر طن حديد عطية، يسجل الآن 38000 جنيه، كما يصل سعر حديد العشري إلى 37000 جنيه، فيما يبلغ سعر حديد المصريين 39000 جنيه، أما بالنسبة لسعر طن حديد سرحان، يصل إلى 37000 جنيه، وحديد مصر ستيل 36500 جنيه.