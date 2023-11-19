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وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: مفاوضات الهدن الإنسانية مازالت في تقدم

كتب:

شروق مراد
11:02 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن ما يحدث في قطاع غزة يؤثر بشدة على شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونحو 70% من الشباب الأمريكي يرفض القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار قتل المدنيين في غزة يشكك في مصداقية السياسات الأمريكية أمام الأمريكيين، وهي في وضع صعب للغاية من الناحية السياسية والقانونية، ولا بد أن تتدخل لوقف الحرب.

المفاوضات الخاصة بالهدن الإنسانية مازالت في تقدم

وذكر أن المفاوضات الخاصة بالهدن الإنسانية مازالت في تقدم، من أجل إطلاق سراح المحتجزين، لكن الهدف المعلن من الحرب وهو إنهاء وجود حماس هدف معقد وغير قابل للتحقيق لأن حماس حركة جماهيرية واسعة الانتشار.

ولفت إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية من أهالي المحتجزين، وأصبحوا الآن يطالبون بإفراج شامل عن المحتجزين، وصفقة شاملة وليست صفقة جزئية، ويضغطون على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ذلك.

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