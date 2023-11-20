تفاصيل إنشاء عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، خلال الـ10 سنوات الماضية، تغييرا جذريا في جميع القطاعات المتنوعة والمختلفة، في تطوير العشوائيات، وبناء إسكان إجتماعي، والقطاع الصحي، والتعليمي، والري والصرف، ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة والإسكان ومياه الشرب، والغاز الطبيعي وغيرها من المشروعات التي تمس المواطن السوهاجي بشكل مباشر.

وتنشر «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل، بعض من مشروعات الدولة في سوهاج.

متابعة أعمال مشروع العمارات السكنية بالغريزات

وقال شريف السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، أنه قام اليوم بمتابعة أعمال مشروع العمارات السكنية بالغريزات الخاصة بالأولى بالرعاية.

إنشاء عمارات سكنية بالغريزات الخاصة بالأولى بالرعاية

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى إنشاء عمارات سكنية بالغريزات الخاصة بالأولى بالرعاية، ويتكون المشروع من عشر عمارات تحتوي على 80 وحدة سكنية بالإضافة إلى حظيرة لكل وحدة سكنية.

تذليل العقبات لسرعة تنفيذ المشروعات

وأشار «السيد» إلى أن العمل يسير على قدم وساق في المشروع القومي، كما يتم تذليل العقبات لسرعة تنفيذ المشروعات التي تخدم أهالي مركز ومدينة المراغة ونواحيها.