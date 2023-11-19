رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد شهداء عائلتي وصل إلى 300 شخص

أفاد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بأنه من مواليد غزة، وأن عائلته فلسطينية لاجئة مهاجرة من مدينة عسقلان المحتلة، كما شهد والده ووالدته هجرة 1948، وجده لوالده شهيد في ثورة فلسطين 1936، مشيرًا إلى أن والدته مقيمة الآن في غزة ومعها أشقاؤه وشقيقاته وأولاد عمومه وعماته.

أثر الاحتلال على عائلة أبو سمرة

وأضاف أبو سمرة، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامي «أسامة كمال»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد الشهداء من عائلته على امتداد قطاع غزة وصل إلى 200 شهيد، ومنهم ابن عمه الذي قصف وأسرته في منزله بحي الزيتون، وابن خالته وزوجته، وابنة خالته، بالإضافة إلى عائلة والدته التي لا يقل عدد الشهداء فيها عن 300 شهيد.

واستكمل: «تضررت بيوتي أنا وأشقائي جراء القصف الفلسطيني في أكثر من حي بمدينة غزة، وهذا شرف لنا تحت هذه الظروف، وهو ما نعتبره فداءً للوطن».