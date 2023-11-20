أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك المصرية، في ظل أن لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وقد تستمر حالة الهدوء حتي نهاية الشهر نفسة وذلك داخل كافة البنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 20-11-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأھلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- فيما يبلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- ويسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- بينما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.