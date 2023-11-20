ناقد أدبي لـ«ملعب الفن»: كان يوجد 25 معبدا يهوديا بمصر في فترة الأربعينات

قال الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، إن في مصر كان يوجد حالة مميزة بين المسيحيين والمسلمين واليهود، مشيرًا إلى أننا لدينا عائلات مثل عائلة شوكريل، وصيدناوي، كما يوجد رواية لإحسان عبد القدوس بعنوان «لا تتركوني وحدي» بطلتها شخصية اسمها زينب كان اسمها في الحقيقة «لوسي» يهودية، قائلا: «أنا شوفت يهود في مصر سنة 1967 وبعد 1973».

«يوسف»: بعد 1973 كانت هناك جالية يهودية في مصر

وأوضح «يوسف» خلال استضافته، ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه بعد 1973 كانت هناك جالية يهودية في مصر، وكان في ذلك الوقت يوجد معبد في مصر تابع لهم، لافتًا إلى أن في فترة الأربعينات كان يوجد 25 معبدا يهوديا في مصر، كما كان يوجد ممثلات وممثلين يهوديات مثل «نجمة إبرايهم، وكاميليا، وفكتوريا موسى والتي كانت قد تزوجت عبد الله عكاشة صاحب فرقة عكاشة».