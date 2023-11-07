مصطفى عمار: مصر قدمت 5230 طن مساعدات لغزة حتى الآن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مصر منذ اللحظة الأولى على مدار الثلاثين يوما الماضية لم تتوقف عن إدخال المساعدات المصرية لقطاع غزة، والتي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة.

الشعب الفلسطيني امتداد للشعب المصري

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة هاجر جميل على شبكة راديو النيل، أن مصر قدمت حتى الآن حوالي 5230 طنا من المساعدات، وليس هناك دولة في العالم أرسلت هذا الكم من المساعدات، ومصر تتعامل مع الشعب الفلسطيني كونه امتدادا طبيعيا للشعب المصري.

ووجه الشكر للقائمين على مبادرات المساعدات الإنسانية والهلال الأحمر المصري لأنها تنقذ يوميا آلاف من الأسر في غزة، لافتا إلى أن الأقلام المغرضة وأهل الشر طالبوا مصر بفتح معبر رفح، والحقيقة أن معبر رفح لم يغلق ومفتوح دائما لنقل المساعدات ويستقبل يوميا حالات مصابة من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات العريش ورفح.