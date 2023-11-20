هاني محمود: عمل قواعد بيانات على أحدث ما يكون لاختيار الأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه في عامي 2013 و2014 تم عمل معادلة لاختيار الأسر الأولى بالرعاية، وتم اختيار قواعد عالمية لاختيارها.

تغيير بيانات المرور وربطها بالرقم القومي

وأضاف، «محمود»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى الوصول لمعادلة لتطبيقها ومنها هل هذه الأسرة تمتلك سيارة أم لا؟، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا للمرور، ولكنهم اكتشفوا أنه لا يوجد تسجيلات بالرقم القومي للمواطنين ولذا كان لابد من تغيير بيانات المرور وربطها بالرقم القومي.

وتابع، أنهم ذهبوا لوزارة الكهرباء، لاستكمال البيانات منها لأن استهلاك الأسر لوزاد تتحول الأسرة لشريحة أخرى، ولكن الوزارة أخبرتهم أنهم يملكون العناوين الخاصة بالمواطنين فقط وليس لديهم الرقم القومي.

قواعد بيانات على أحدث ما يمكن

وأكد أن اليوم تم عمل قواعد بيانات على أحدث ما يمكن واستغرقت خمس سنوات، وأخذت وقتًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الناس لا تشعر بالمجهود الذي تم ولا الأموال التي صرفت على هذا الموضوع.