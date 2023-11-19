وزير الكهرباء: مزرعة الرياح بخليج السويس الأكبر في مصر وأفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه جرى تطوير وبناء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أكبر مزرعة رياح في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى بناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في صعيد مصر.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيُقَدَّم الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي ستعمل الحكومة المصرية على جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير سلاسل التوريد المتنوعة والمرنة لمصادر الطاقة المتجددة بمشاركة محلية لتعزيز النمو الاقتصادي وفوائد خلق فرص العمل.

وأشار إلى أنه فيما يخص استثمارات دعم الشبكة تحقق تقدما ملحوظا، إذ تقدمت الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية الألماني بالتوقيع على الاتفاق التمويلي لمبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير شبكة النقل لنقل الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء.