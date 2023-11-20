وزير الخارجية: تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ممنهج

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ تعطيل إسرائيل دخول المساعدات ممنهج، مؤكدا أنّ القاهرة تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير الخارجية، أنّ دولًا كبرى تعطي غطاءً لعدوان إسرائيل الحالي، منوهًا بتطلع مصر لدور القوى العظمى في وقف الحرب على غزة.

وأشار شكري إلى أنّ تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة، وأنّ الموقف المصري والعربي ضد التهجير، مؤكدًا أنّ حماية الشرعية الدولية مسؤولية مجلس الأمن.