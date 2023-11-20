«معلومات الوزراء» ينشر تقرير لـ«يونيسف».. طفل من بين ثلاثة يتعرض لندرة حادة بالمياه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن «يونيسف» أصدرت تقريرًا جديدًا بعنوان «1 من كل 3 أطفال يتعرض لندرة حادة في المياه»، يسلط الضوء على التهديد الذي يتعرض له الأطفال نتيجة لضعف المياه، وفقًا لـ«يونيسف» نوفمبر 2023.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنّ التقرير يحدد عددًا لا يحصى من الطرق الأخرى التي يتحمل من خلالها الأطفال العبء الأكبر من آثار أزمة المناخ، بما في ذلك الأمراض وتلوث الهواء والظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف.

آثار أزمة المناخ على الأطفال

- واحد من كل 3 أطفال يتعرض لشح شديد في المياه.

- أظهر تقرير حديث لليونيسف أن 1 من كل 3 أطفال أو 739 مليون طفل في العالم، يعيشون في مناطق معرضة لندرة المياه.

- كما يهدد تغير المناخ بجعل هذا الوضع أسوأ نتيجة لتأثيرة على صحتهم العقلية والجسدية.

- وعرض التقرير أن بحلول عام 2050 سيتعرض 35 مليون طفل إضافي إلي مستويات عالية من الإجهاد المائي.

- تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا حاليًا أكبر التحولات.

- يشكل الاستثمار في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي خط الدفاع الأول، لحماية الأطفال من آثار تغير المناخ.