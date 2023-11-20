«حياة كريمة» تقضي على أزمات الشرب بـ131 مشروعا بالفيوم: المياه متوفرة

131 مشروعًا كانت سبب الانفراجة في أزمات نقص وانقطاع وغياب المياه التي عانى منها أهالي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إذ عاش أهالي القرى النائية والتي تقع في الظهير الصحراوي من عدم وصول مياه الشرب إليهم، أو تكرار انقطاعها بسبب تهالك الخطوط، أو ضعفها، فكانت الأولوية لها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتقضي على تلك الأزمة نهائيًا، وتصبح المياه متوفرة نظيفة على مدار الوقت، وتنتهي معاناة الأهالي التي دامت لسنوات.

ويوضح الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم في مرحلتها الأولى تنفيذ 131 مشروعًا لتطوير ومد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب في مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.350 مليون جنيهًا لحل أزمات نقص وضعف مياه الشرب تمامًا.

الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا

وأشار مدير مؤسسة حياة كريمة، إلى أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بنسبة 100% بينما ما يزال العمل جاريًا في 5 مشروعات لسرعة الانتهاء منهم، موضحًا إنّ تلك المشروعات قضت على أزمات الشرب تمامًا وتم توصيل مياه شرب نقية لكافة القرى حتى النائية منها والتي تقع في الظهير الصحراوي.

فرحة الأهالي بمياه الشرب

وذكر علي حسين، أحد أهالي قرية الغرق بمركز إطسا، إنّهم عانوا طوال سنوات من أزمة مياه الشرب حيث كانت تنقطع لفترات طويلة، وتصل إليهم بصعوبة وتكون ضعيفة دائمًا فلا تسمن ولا تغني من جوع، فضلًا عن ارتفاع نسبة العكارة بها، وكانوا يضطرون للسير مسافات طويلة لملئ عبوات مياه من قرى مجاورة، إلا أنّ حياة كريمة قامت بتوصيل شبكة مياه متكاملة في وقت قصير جدًا.

وأكد أنّ المياه أصبحت متوفرة ونظيفة طوال الوقت، مؤكدًا أنّ الفضل الأول والأخير يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فكر وخطط وأطلق ونفذ مبادرة حياة كريمة التي غيرت حياة البسطاء بالفعل.

نجوا من البلهارسيا

أمّا ريهام محمود، ربة منزل، فتوضح أنّها كانت تعتمد على الترعة في غسيل الملابس، وأواني الطعام، وهو ما كان يعرضهم للإصابة بالبلهارسيا، إلا أنّ المياه وصلت إلى منازلهم وأصبحت وفيرة، لدرجة إنّها اشترت غسالة أتوماتيك، ولم يعد لديها أي مشاكل مع الغسيل مهما كانت كميته.

تجدر الإشارة إلى أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم في مرحلتها الأولى بمحافظة الفيوم، مركزي إطسا ويوسف الصديق، بإجمالي 20 وحدة محلية منهم 12 في إطسا، و8 في يوسف الصديق، والذين ينقسموا إلى 67 قرية، و650 تابعا بكلا المركزين لخدمة 1.3 مليون مواطن، بتنفيذ أكثر من 1200 مشروعًا في كافة المجالات.