«رجاوي فلسطيني».. جماهير مغربية تغني دعمًا للفلسطينيين في غزة (فيديو)

لا تتوقف الجماهير المغربية عن دعم فلسطين من خلال المحافل الكروية المختلفة، آخرها كان أمس، في مباراة لكرة السلة جمعت فريق الرجاء البيضاوي مع نادي ليكسوس العرائش، وذلك في منافسات الجولة الثامنة من البطولة الوطنية لكرة السلة.

وأظهرت الفيديوهات جماهير الرجاء البيضاوي المغربي تغني «رجاوي فلسطيني» في مباراة كرة السلة، وقبل انطلاق المباراة وأثناء اللقاء، رفعت جماهير الرجاء أعلام دولة فلسطين، وذلك في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

شعارات جماهير الرجاء لم تتوقف أيضًا، حيث طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتنديد بمجازر الاحتلال، وتحرير أراضي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

كلمات أغنية رجاوي فلسطيني

كلمات أغنية رجاوي فلسطيني»، تقول: «يالي عليك القلب حزين.. وهادي سنين تدمع العين.. لحبيبة يا فلسطين.. آه ياوين العرب نايمين.. ربي يحميك من ظلم الإخوة العديان.. واليهود اللي طامعين فيك.. ما نسمح فيك يا غزة».

جماهير الرجاء تدعم فلسطين في مباراة كرة القدم

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، دعمت جماهير الرجاء المغربي فلسطين خلال مباراة أمام نادي المغرب التطواني، والتي انتهت بفوز الرجاء بهدف مقابل صفر، ضمن القسم الأول للبطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم.

وغنى جماهير الرجاء أيضًا أغنية «رجاوي فلسطيني»، في الدقيقة السابعة من اللقاء كما رفعوا أعلام فلسطين، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.