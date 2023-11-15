4 أحداث بعيداً عن تطورات غزة.. أهمها وصول الرئيس الصيني إلى أمريكا

شهدت مناطق مختلفة حول العالم، خلال الساعات القليلة المضاية، 4 أحداث بارزة، بعيدا عن تطورات العدوان الإسرائيلي المتسمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، كان من أهمها وصول الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، ومصرع وإصابة ما لايقل عن 58 شخصاً في حادث سقوط حافلة بالهند.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المعروفة اختصارا باسم «آبيك»، التي تعقد تحت شعار: «خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع».

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة آيبك، وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال الرئيس بايدن إن «الصين في عهد شي جين بينج تعاني من مشاكل فعلية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بايدن: لقاء الرئيس الصيني فرصة لتصحيح العلاقات

وأشار بايدن، خلال حفل لجمع تبرعات، إلى أن اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سيكون فرصة لتصحيح العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت توترا في السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر 2022، عقد الرئيسان قمة على هامش قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي الإندونيسية.

بدوره، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن سيجري محادثات مع نظيره الصيني، بخصوص العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تطلق عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اسم عملية «السيوف الحديدية»، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أبدى بايدن استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه «مجلس النواب»، في حالة إذا تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأمس الثلاثاء، صادق مجلس النواب الأمريكي على تشريع مؤقت يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد، بتصويت 336 نائباً، مقابل 95 صوتاً ضد التشريع.

مصرع وإصابة 58 شخصا في سقوط حافلة بالهند

وفي الهند، لقي ما لا يقل عن 38 شخصاً مصرعهم وأصيب حوالي 20 آخرين، بينهم 6 مصابين في حالة خطيرة، نتيجة سقوط حافلة من على طريق متعرج في ولاية جامو وكشمير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت الحافلة المنكوبة في طريقها من كيشتوار إلى جامو، عندما سقطت على منحدر لمسافة حوالي 200 متر، بالقرب من منطقة «دودا»، فيما كان على متنها 55 راكبا.

من جانبه، أعرب الرئيس الهندي، دروبادي مورمو، عن تعازيه في ضحايا الحادث، وقال عبر موقع «إكس»، تويتر سابقاً، إنه يشعر بحزن عميق إزاء أنباء الوفاة المؤسفة للعديد من الركاب في الحادث، فيما وصف مكتب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الحادث بالأمر المؤلم، وفقاً لما ذكرته قناة «إن دي تي في» الهندية.

الوزيرة البريطانية المقالة: سوناك يفتقر لصفات القيادة

وفي المملكة المتحدة، شنت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، سويلا برافرمان، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد.

واتهمت «برافرمان»، في رسالة عبر موقع «إكس»، تويتر سابقاًَ، رئيس الحكومة البريطانية بأنه خان وعداً بأن يفعل كل ما يلزم لوقف القوارب والهجرة غير الشرعية، معتبرةً أنه ظهر ضعيفاً، ويفتقر إلى صفات القيادة التي تحتاجها البلاد؟

فيما رد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بالقول إن سوناك يؤمن بالأفعال لا الأقوال.

وأمس الاثنين، أقال سوناك برافرمان بعد أن نشرت مقالاً صحفياً، دون تصريح، تتهم فيه الشرطة بازدواجية المعايير في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.