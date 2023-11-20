ارتفاع أسعار البترول عالميا.. وتوقعات بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار البترول العالمية في العقود الآجلة اليوم، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ 4 أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وفق وكالة «رويترز».

وقدّرت قيمة الارتفاعات للعقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1%، إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 8 سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 76.17 دولار للبرميل.

ارتفاع 4% في العقدان

وسجل العقدان ارتفاعا 4% عند نهاية تداولات اليوم الجمعة، بعد أن أبلغت 3 مصادر في أوبك+ رويترز بأنّ مجموعة المنتجين المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر الحالي.

وقال محللو لمؤسسة جولدمان ساكس، إنّ النموذج الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنّه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظرا لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع.

وتتمثل توقعات البنك الأساسية في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024، وأنّ الخفض الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا الذي تنتهجه السعودية سيتم تمديده حتى الربع الثاني من العام المقبل، ولن يتم التراجع عنه إلا تدريجيا اعتبارا من يوليو المقبل.

ترقب لحدوث اضطرابات في تجارة النفط

ويترقب المستثمرون اضطراب تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 3 سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.

ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين، ما قد يزيد الإمدادات العالمية من وقود السيارات، ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.