الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه.. 3 طرق مضمونة

الرقم التأميني واحد من الأمور المهمة والمستخدمة في العديد من التعاملات الحكومية والرسمية في الدولة، لذا يرغب الكثير من المواطنين المؤمن عليهم في معرفة رقمهم التأميني وبيانات المؤمن عليه، لذا تقدم «الوطن» طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

ونظرا لأهمية الرقم التأميني للمواطنين، حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إتاحة الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه من خلال عدة طرق سريعة.

- الاتصال بالخط الساخن 16217.

- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتامينأت الأجتماعية عبر الرابط.

- الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات على أن يكون بحوزة المواطن أصل شهادة الميلاد المميكنة.

الاستعلام عن الرقم التأميني من النت

- خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين من المنزل، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين هنــــا.

- الضغط على أيقونة خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

- إدخال البيانات الشخصية، والتي تضم كل من بيانات الرقم القومي للمستعلم الاسم الأول للأم.

- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

- تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

خطوات استعلام عن التأمينات بالرقم القومي

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي أون لاين، من خلال الرابط

- الضغط على «الاستعلام عن الرقم التأميني».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على خيار «​​بدء الخدمة».

- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

- تظهر بيانات الرقم التأميني بالرقم القومي .

استخراج الرقم التأميني لأول مرة

يستطيع أي مواطن استخراج الرقم التأميني لأول مرة، عن طريق اتباع الخطوات التالية، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هنـــــــــا.

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- إرسال الطلب.

شروط استحقاق معاش الأرامل

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن شروط استحقاق الأرامل للحصول على معاش، حيث جاءت كالتالي:

- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.

- ألا تكون الأرملة موظفة أو مُؤمن عليها من التأمينات الاجتماعية.

- صورة بطاقة الزوج.

- ألا يكون لدى زوجها المتوفى أي حيازة زراعية .

- ألا تحصل على معاش آخر.

- إعلام وراثة وشهادة وفاة للزوج وقرار الوصاية للأولاد.

أوراق الحصول على معاش الأرامل

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على المعاش الخاص بالأرامل كالآتي:-

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفى.

- شهادة وفاة الزوج.

- حيازة زراعية.

- برنت من التأمينات الاجتماعية.

- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.

اشتراطات التأمين على عمال اليومية

- التوجه الى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

- يقوم مكتب التأمينات بإخطار الهيئه العامه للتأمين الصحي من أجل إتمام الكشف الطبي على العامل.

- يقوم المكتب بإخطار مكتب وزارة العمل.

- أن تكون مهنة العامل من المهن المعتمدة فى اللائحة التنفيذية.