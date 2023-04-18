طرق الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل.. بينها الموقع الإلكتروني

يرغب عدد كبير من المواطنين خاصة المؤمن عليهم، في معرفة الرقم التأميني والحصول عليه، وذلك لاستخدامه في حالات عدة سواء للتقديم على وظيفة ما أو غيرها من الأسباب التي تدفعه للاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به.

لكل مواطن رقم واحد يجري تخصيصه بطريقة تسلسلية

ونظرا لأهمية الرقم التأميني للمواطنين، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث يكون لكل مواطن رقم واحد فقط، يجري تخصيصه بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد، من خلال أكثر من وسيلة، ومنها من المنزل بخطوات بسيطة.

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل، وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل

أولا: تبدأ خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل، عن طريق زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر هذا الرابط.

ثانيا: القيام بالضغط على خدمات المؤمن عليهم، واختيار «الخدمات التأمينية».

ثالثا: يتم اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي»، والضغط على ​​بدء الخدمة.

رابعا: القيام بإدخال البيانات الشخصية، والتي تتمثل في: «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم»، ثم الضغط على «أنا لست روبوت».

خامسا: القيام بالضغط على أيقونة «إرسال الطلب»، وعلى الفور ستظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.